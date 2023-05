Egitto: Al Sisi riceve messaggio da omologo Mauritania, espressa volontà di cooperare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto un messaggio dall’omologo della Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, in cui quest'ultimo ha manifestato "la volontà di rafforzare le relazioni bilaterali tra i due Paesi". Secondo una dichiarazione della presidenza egiziana, il messaggio è stato consegnato dal ministro degli Esteri mauritano, Mohamed Salem Ould Marzouk, ricevuto oggi da Al Sisi. Il presidente mauritano ha inoltre espresso “grande apprezzamento per la leadership e il popolo dell'Egitto, e per il suo ruolo pionieristico a livello arabo e africano”. Da parte sua, il capo dello Stato egiziano ha chiesto al ministro di porgere i suoi saluti all'omologo mauritano, sottolineando l'aspirazione del Cairo ad “attivare quadri di cooperazione congiunta tra i due Paesi a vari livelli, soprattutto nei settori di sviluppo, in cui le imprese egiziane hanno maturato grande esperienza negli ultimi anni”, e a “fornire assistenza a Nouakchott in tutti i campi”. Inoltre, le due parti hanno manifestato la volontà di “promuovere e portare avanti un'azione araba congiunta”.(Cae)