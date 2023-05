Amministrative: Russo (Fd'I), a Salsomaggiore risultato storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo grande soddisfazione a nome di Fratelli d'Italia per il risultato raggiunto a Salsomaggiore Terme, unico comune al voto, insieme a Correggio, sopra i 15 mila abitanti, in Emilia Romagna. Siamo il primo partito della coalizione, ma soprattutto siamo grati ai salsesi per la serietà che ci è stata riconosciuta nel corso dell'intera campagna elettorale". Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia, Gaetano Russo, che aggiunge: "Sapevamo di dover guidare la coalizione, avendo fortemente voluto e scommesso sulla candidatura di Luca Musile Tanzi a sindaco, essendo il primo partito di governo ed esprimendo dopo 30 anni proprio a Salsomaggiore l'unico parlamentare eletto della provincia di Parma. I risultati fortunatamente ci premiano. È evidente che la vittoria sia il frutto di un radicamento che dura da dieci anni, nei quali non ci si è mai sottratti al giudizio dei cittadini presentandoci sempre con il nostro simbolo di partito. Ciò ha consentito straordinariamente di vincere al primo turno, e consentirà a Fd'I l'ingresso nel consesso comunale di quattro consiglieri e la costituzione del gruppo principale della maggioranza. E ora al lavoro, per rilanciare la città da troppi anni nel torpore".(Com)