﻿Maltempo: Fratoianni (Avs), solidarietà a Romagna e Marche, è tempo di agire

- "Frane, esondazioni, blocchi ferroviari e stradali, scuole chiuse, evacuazioni, danni milionari ad agricoltura e alle infrastrutture: è il bollettino di guerra del 16 maggio per i nuovi fenomeni atmosferici in Romagna e nelle Marche. In queste ore innanzitutto la solidarietà va alle comunità locali colpite ancora una volta pesantemente e a tutti i soccorritori che si stanno prodigando per evitare perdite umane e limitare i danni. Non si devono sentire soli, lo Stato dovrà fare tutto quello che è necessario ed urgente". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "Tuttavia non possiamo dimenticare che in questo Paese con un territorio così fragile e antropizzato troppo spesso in maniera selvaggia, danno più scandalo dei ragazzi che lanciano all'opinione pubblica e alle Istituzioni un sacrosanto grido d'allarme: non c'è più tempo. Occorre agire e fare scelte politiche decise: smetterla con il consumo di suolo, contrastare i cambiamenti climatici, rendere sostenibile lo sviluppo abbandonando una volta per tutte le energie fossili, agire immediatamente con iniziative di mitigazione. Questo dovrebbero fare quelli che per anni - conclude Fratoianni - hanno negato l'emergenza climatica e ora saranno i primi a piangere. A piangere lacrime di coccodrillo 'climafreghista'". (Rin)