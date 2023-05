Sardegna: collegato alla Finanziaria, audizione dell'assessore al Lavoro in seconda commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Seconda del Consiglio regionale ha esaminato questa mattina alcuni emendamenti al collegato alla Finanziaria relativi al tema del lavoro insieme all’assessore competente, Ada Lai. Parere favorevole, salvo verifiche sulla copertura finanziaria, all’emendamento a prima firma Comandini (Pd) che prevede lo stanziamento di un milione di euro sul fondo contrattuale di Aspal. Via libera anche a due emendamenti proposti dalla Giunta: uno consentirà al personali in arrivo da crisi occupazionali di essere impiegato anche nei consorzi industriali; l’altro prevede lo stanziamento per il piano formativo del personale della Regione. Salvo valutazioni tecniche è favorevole anche il parere all’emendamento che prevede una correzione tecnica su uno stanziamento di 200 mila euro per l’attività di Confcooperative Nuoro e Ogliastra. Sempre dalla maggioranza via libera all’emendamento di Alessandra Zedda (Forza Italia) per consentire ai lavoratori del bacino Ati Ifras di non perdere benefici in caso di brevi chiamate lavorative fuori dal bacino. (Rsc)