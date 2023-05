Senato: vicepresidente Gasparri incontra presidente Parlamento della Lituania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente Maurizio Gasparri ha incontrato oggi a palazzo Madama, in rappresentanza del Senato della Repubblica, la presidente del Parlamento della Repubblica di Lituania, Viktorija Čmilyte-Nielsen. Al centro dei colloqui - informa una nota dell'ufficio stampa del Senato - le relazioni tra i Parlamenti dei due Paesi e la situazione attuale in Lituania, diventata particolarmente difficile e delicata in conseguenza della guerra della Russia contro l'Ucraina. (Com)