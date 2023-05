Egitto-Mauritania: rafforzamento cooperazione al centro di incontro ministri Esteri al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha ricevuto al Cairo l’omologo della Mauritania, Mohamed Salem Ould Marzouk, per discutere del rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi. Lo ha riferito in un comunicato stampa il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Abu Zeid, secondo il quale i due hanno auspicato la convocazione di un comitato superiore congiunto. Shoukry ha affermato la volontà dell'Egitto di rafforzare la cooperazione economica con la Mauritania in vari campi e di aumentare il volume degli scambi commerciali e degli investimenti, in particolare nei settori della pesca marittima, dell'agricoltura, del settore ittico e dell'industria farmaceutica. Il ministro egiziano ha annunciato la prosecuzione della cooperazione tra i due Paesi nel campo della lotta al terrorismo, affermando che continuerà a fornire sostegno tecnico alla Mauritania in vari settori vitali, tra cui industria, salute e istruzione, oltre a borse di studio agli studenti mauritani nelle università egiziane e nel prestigioso centro religioso sunnita di Al Azhar. Durante l'incontro, i due ministri hanno discusso una serie di questioni regionali di interesse comune, in particolare la situazione in Sudan, Libia e Siria. Da parte sua, il ministro mauritano ha espresso grande apprezzamento per le relazioni bilaterali tra i due Paesi e la volontà della Mauritania di continuare a portare avanti la cooperazione con l'Egitto in vari campi. I due ministri hanno concordato di continuare a lavorare insieme per far avanzare le relazioni tra Egitto e Mauritania verso “orizzonti più ampi”.(Cae)