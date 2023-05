Cina-Giappone: ministri Difesa inaugurano linea di comunicazione diretta per gestione controversie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi giorni dopo quel colloquio, il 22 novembre, si è tenuto in videoconferenza il 14mo ciclo di consultazioni bilaterali ad alto livello sulle questioni marittime, in cui le parti hanno convenuto di incrementare la cooperazione in sei aree e di accelerare i negoziati per istituire una linea rossa diretta tra i dipartimenti della Difesa. L’incontro è stato co-presieduto dal direttore generale del dipartimento per gli Affari di confine e oceanici del ministero degli Esteri cinese, Hong Liang, e dal direttore generale dell'Ufficio per gli affari asiatici e dell'Oceania del ministero degli Esteri giapponese, Takehiro Funakoshi. I colloqui hanno affrontato questioni come la cooperazione marittima tra le forze dell'ordine, il soccorso marittimo, la gestione dell’inquinamento da plastica e il contrasto del bracconaggio ittico. È stata inoltre ribadita l’importanza di profondere sforzi condivisi per gestire adeguatamente le dispute territoriali, con particolare riferimento alle Isole Senkaku, amministrate da Tokyo e rivendicate da Pechino con il nome di Diaoyu, e a Taiwan. La delegazione cinese ha protestato per l’approccio del Giappone al dossier taiwanese, contestando soprattutto le visite dei suoi parlamentari a Taipei. La Cina ha inoltre sollevato preoccupazioni in merito allo sversamento nell’Oceano Pacifico delle acque contaminate della centrale nucleare di Fukushima. (Cip)