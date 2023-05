© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I centri di assistenza alla maternità stanno guadagnando popolarità a Nanning, in Cina, con molte donne che scelgono di rivolgersi a strutture professionali per lo "Zuo yuezi".In Cina, lo "Zuo yuezi" è una tradizione che prevede che una neomamma rimanga a casa per un mese, per consentire al suo corpo di riposare dopo il parto. (Xin)