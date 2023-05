Decreto Ponte: Silvestri (M5s) a governo, state superando limite buongusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già questo decreto verrà ricordato come il decreto degli sperperi, ma voi state superando il limite del buongusto. Destinate 7 milioni per organizzare delle passeggiate ai cantieri. Ma vi rendete conto di quanto sia offensivo spendere 7 milioni in questo modo quando con 22 si potrebbe completare la strada Sila-Mare in cui proprio la settimana scorsa è crollato un ponte? State dicendo ai cittadini: la nostra pubblicità e la nostra propaganda, la pagate voi. Vi abbiamo proposto di impegnare queste risorse per aiutare gli studenti siciliani e calabresi alle prese con costi di trasporto esorbitanti per raggiungere le università, ma ci avete detto di no. Questo governo applica logiche di austerity, quando si tratta di aiutare il ceto medio e le persone in difficoltà e logiche di sperpero quando si tratta di favorire I processi speculativi". Lo ha detto Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, intervenendo in Aula. (Rin)