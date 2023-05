Ue: ministra Transizione energetica Francia, su nucleare indipendenti al 90 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla filiera nucleare, l'Europa è indipendente al 90 per cento. Lo ha detto la ministra della Transizione energetica francese, Agnes Pannier-Runacher, al termine del vertice tra i Paesi europei favorevoli all'atomo. "Non c'è nessun'altra energia sulla quale abbiamo questo livello di indipendenza", ha detto la ministra. "Poi bisogna gestire le strutture costruite negli anni ottanta durante l'era sovietica, quindi storicamente tecnologie dipendenti dai russi. Ci sarà bisogno di molti anni, probabilmente una decina di anni per essere capaci di rimpiazzare la fornitura di carburante nucleare a questi reattori in particolare", ha aggiunto Pannier-Runacher. (Frp)