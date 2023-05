Decreto Ponte: Amendola (Pd), maggioranza boccia odg su viabilità Potenza-Matera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Aula, "durante i lavori di conversione del decreto legge riguardante il ponte sullo Stretto, governo e maggioranza hanno respinto un ordine del giorno a mia prima firma che impegnava l'esecutivo, e in particolare il ministro delle Infrastrutture, a convocare un tavolo istituzionale con le province di Potenza e Matera sulla viabilità minore". Lo afferma il deputato del Partito democratico, Enzo Amendola. "Purtroppo la carenza di trasferimenti e di risorse sta mettendo in ginocchio l'intero sistema viario di competenza provinciale. Con questo ordine del giorno - prosegue il parlamentare in una nota - chiedevamo di poter affrontare in sede istituzionale una criticità avvertita quotidianamente dai cittadini a maggior ragione dopo questa ulteriore ondata di maltempo. E chiedevamo anche che a questo tavolo potesse prendere parte Anas per valutare la possibilità di fare passare sotto la propria competenza alcune tra le arterie ritenute maggiormente strategiche per la mobilità dei lucani. Hanno votato contro, nel totale silenzio dei deputati di destra eletti in Lucania, evidenziando ancora una volta - conclude Amendola - un atteggiamento discriminatorio verso i bisogni di questo territorio". (Com)