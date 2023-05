Somalia: pesanti combattimenti a Las Anod, forze del clan Dhulbahante avanzano verso Gojacade (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Somalia e Somaliland la struttura del clan è anteriore all'amministrazione coloniale ed è ancora una parte fondamentale della vita e del governo regionale. La Somalia federale è composta oggi da cinque Stati: Puntland, Galmudugh, Hirshabelle, Somalia sud-occidentale e Oltregiuba. Fino al 2007, anno in cui il Somaliland la conquistò, la città di Las Anod era sotto l'amministrazione del Puntland. Mentre il Somaliland rivendica Las Anod e buona parte delle regioni orientali di Sool, Sanaag e Cayn (Ssc) sulla base di questioni territoriali legate al passato coloniale, il Puntland lo fa per le affinità con clan esistenti fra i suoi abitanti. In effetti, gli scontri sono scoppiati il 6 febbraio dopo una serie di omicidi a Las Anod che sono stati attribuiti alle forze del Somaliland, anche se le prime tensioni risalgono al 26 dicembre, quando un politico dell’opposizione locale, Abdifatah Abdullahi Abdi, è stato assassinato da ignoti, scatenando proteste antigovernative in tutta la città. In quest'ultimo caso, le violenze sono riprese domenica 7 maggio per le voci secondo cui alcune truppe del Somaliland con sede nella regione orientale di Sanag avrebbero abbandonato le autorità separatiste per unirsi ai ranghi delle forze del Puntland. Fonti di "Al Jazeera" precisano che nelle ultime ore le forze del Somaliland si sono ritirate di circa 50 chilometri più a ovest rispetto alla sua base militare a Tukaraq, verso le basi situate alla periferia di Las Anod, da dove pare che abbiano lanciato gli attacchi. (Res)