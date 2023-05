Spagna: portavoce governo su liste Bildu, maggioranza è tra chi ignora le vittime e chi le usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la portavoce del governo spagnolo, Isabel Rodriguez, tra coloro che non hanno tenuto conto del dolore delle vittime e coloro che, 12 anni dopo che l'Eta ha smesso di uccidere, "continuano a farne uso, c'è la maggioranza degli spagnoli". La portavoce dell'eecutivo ha risposto in questo modo quando le è stato chiesto se il governo abbia fatto pressioni su Bildu in qualche modo affinché i suoi candidati condannati per crimini di sangue non entrino in carica se eletti. Rodriguez ha affermato che la posizione del governo su questa vicenda è nota ed è "ferma e categorica". Per Rodriguez "sono le vittime" ad aver vinto con la decisione che Bildu prevede che i loro candidati con condanne per crimini di sangue si dimettano in caso di vittoria. (Spm)