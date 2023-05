Speciale energia: Germania, terminali Gnl di Ruegen verranno installati a Mukran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due terminali galleggianti per il gas naturale liquefatto (Gnl) sull’isola di Ruegen verranno installati a Mukran e non, diversamente dai piani originari, a Sellin. È quanto deciso dal ministero dell’Economia e della Protezione del clima tedesco. In questo modo, il dicastero ha reagito alle critiche conto la realizzazione delle due infrastrutture a Sellin. Ai terminali galleggianti per il Gnl in questa località si opponevano il governo del Meclemburgo-Pomerania anteriore, dove si trova Rugen, le aziende del turismo, la popolazione e le organizzazioni ambientaliste. A operare le infrastrutture dovrebbe essere il gruppo per l’energia tedesco Deutsche Regas. (Geb)