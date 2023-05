Speciale energia: Egitto, statunitense Apache punta a nuove concessioni nel deserto occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statunitense Apache punta ad ottenere nuove aree di concessione nel deserto occidentale dell'Egitto, ad alto potenziale petrolifero, che contribuiranno a realizzare i suoi piani per aumentare i tassi di produzione nel prossimo periodo. Lo ha detto l'amministratore delegato della società, John Christmann, in un incontro con il ministro egiziano del Petrolio, Tarek el Molla. È quanto si legge in un comunicato stampa. "Ci sono molte opportunità disponibili per fare nuove scoperte alla luce delle buone prospettive della regione del deserto occidentale e della disponibilità di moderne tecnologie e nuovi metodi di perforazione", ha affermato John Christmann, amministratore delegato di Apache. Da parte sua, il ministro del Petrolio ha affermato: “Apache è un partner importante per il settore petrolifero e c'è coordinamento e una visione comune tra il settore petrolifero e Apache per continuare a fare più investimenti e perforare più pozzi per raggiungere l'obiettivo comune di entrambe le parti, che è quello di aumentare i tassi di produzione, nell'interesse di entrambe le parti". (Cae)