India: Karnataka, due contendenti per la guida del governo statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso nazionale indiano (Inc), dopo la vittoria nelle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea legislativa del Karnataka, non ha ancora deciso chi sarà il capo del governo dello Stato. I contendenti sono due: Doddalahalli Kempegowda Shivakumar, presidente del Congresso del Karnataka, e Siddaramaiah, dirigente che ha già guidato il governo statale in passato (2013-18). Entrambi si trovano a Nuova Delhi per colloqui con la leadership centrale del partito: a breve incontreranno separatamente il presidente Mallikarjun Kharge. Quest’ultimo ha precedentemente ricevuto Rahul Gandhi, figura di spicco del partito, presumibilmente per discutere della questione della formazione dell’esecutivo del Karnataka. Le elezioni si sono svolte il 10 maggio e lo scrutinio si è tenuto il 13. Il Congresso ha conquistato 135 dei 224 seggi di cui si compone l’assemblea, superando la soglia della maggioranza assoluta. Il Partito del popolo indiano (Bjp), che guidava il governo con Basavaraj Bommai, è sceso da 119 a 66 seggi, mentre il Janata Dal Secular (Jds), terza forza in campo, si è fermato a 19 seggi. (segue) (Inn)