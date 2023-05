India: Karnataka, due contendenti per la guida del governo statale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Bjp, alla guida del governo centrale, si è trattato di una sconfitta netta, ammessa dal primo ministro, Narendra Modi, che ha rivolto gli auguri ai vincitori e riconosciuto che il Bjp dovrà “servire il Karnataka con ancora più forza, nei tempi a venire”. Il Congresso, invece, è uscito in modo positivo dal primo test elettorale dopo la vicenda giudiziaria di Rahul Gandhi, suo esponente di punta, che il 23 marzo è stato condannato a due anni di carcere per diffamazione e il giorno seguente è stato destituito da deputato della Camera del popolo, la camera bassa. Gandhi è stato giudicato colpevole in primo grado per una frase pronunciata durante la campagna per le politiche del 2019 – “Nirav Modi, Lalit Modi, Narendra Modi. Come mai tutti i ladri hanno Modi come cognome?” – in cui ha accostato il nome del premier a quelli di due imprenditori coinvolti in inchieste giudiziarie. Attualmente è in libertà su cauzione e in attesa della sentenza d’appello. (segue) (Inn)