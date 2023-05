India: Karnataka, due contendenti per la guida del governo statale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo programma di governo per il Karnataka il Congresso si è impegnato a fornire 200 unità di elettricità gratuita a tutte le famiglie; dieci chili di riso a persona al mese per le famiglie al di sotto della soglia di povertà; 2.000 rupie al mese per le donne capofamiglia e adeguamenti salariali per le lavoratrici; un’indennità di 5.000 rupie per gli agenti di polizia in servizio notturno; indennità di disoccupazione di 3.000 rupie al mese per i laureati e di 1.500 per i diplomati; 500 litri di diesel esentasse all’anno e 6.000 rupie all’anno per i pescatori. Il partito, inoltre, intende alzare dal 15 al 17 per cento la quota di posti pubblici per gli appartenenti alle caste svantaggiate e dal tre al sette per cento quella per le tribù svantaggiate e mettere al bando organizzazioni che promuovono l’inimicizia tra comunità. (segue) (Inn)