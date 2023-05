Pil: Doris (Assoreti), rialzo conferma ottimo lavoro del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo “sta facendo un ottimo lavoro e queste revisioni del Pil italiano in rialzo sono una conferma che si sta lavorando bene”. Lo ha detto Massimo Doris, Presidente Assoreti, rispondendo a margine dell’evento di apertura alla 13esima edizione del Salone del Risparmio, in corso oggi a Milano. I risparmiatori “cercano mediamente la sicurezza e un buon rendimento – ha aggiunto Doris -. Un rendimento alto e molto sicuro non vanno d’accordo, evidentemente bisogna trovare un equilibrio”. Per il presidente di Assoreti, sulla fiducia, “c’è un po' di preoccupazione, ma oggi un po' meno dell’anno scorso”. (Rem)