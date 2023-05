Romania: investimenti diretti esteri a 2,58 miliardi di euro nel primo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti esteri in Romania sono scesi a 2,58 miliardi di euro nei primi tre mesi del 2023, rispetto ai 2,88 nel periodo gennaio-marzo del 2022. Lo riferisce la Banca nazionale di Romania con un comunicato. Il numero di società a capitale straniero di nuova costituzione in Romania è aumentato, nei primi tre mesi del 2023, del 10,3 per cento annuo (1.809 unità). Queste società hanno un capitale sottoscritto totale di 6,89 milioni di dollari, il 31,2 per cento in meno su base annua. Alla fine di marzo 2023, le società con partecipazione straniera nel capitale sociale in Romania erano 246.024. Il valore del capitale sottoscritto è di 68,14 miliardi di dollari. Il maggior numero di imprese a partecipazione straniera è quello con investitori italiani, rispettivamente 52.065 (capitale sottoscritto di 4,04 miliardi di dollari), ma il valore più elevato di capitale sociale appartiene alle imprese dei Paesi Bassi, rispettivamente 12,64 miliardi di dollari, in 5.915 imprese. (Rob)