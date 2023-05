Africa: Oms si congratula con Benin e Mali per eliminazione tracoma come problema di salute pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si è congratulata con i governi di Benin e Mali per aver eliminato il tracoma - una congiuntivite cronica considerata la causa principale di cecità prevenibile in tutto il mondo - come problema di salute pubblica, diventando così rispettivamente il quinto e il sesto Paese nella regione africana dell'Oms a raggiungere questo importante traguardo. "L'Oms si congratula con le autorità sanitarie del Benin e del Mali e con la loro rete di partner globali e locali per queste pietre miliari", ha affermato in una nota Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. "Dopo il successo del Benin e del Mali, il tracoma rimane endemico in 23 Paesi della regione africana dell'Oms, portandoci un passo avanti verso l'obiettivo di eliminazione del tracoma fissato nella 'road map' per le malattie tropicali trascurate 2021-2030", ha aggiunto. I Paesi africani che in precedenza avevano ricevuto la convalida dell'Oms per l'eliminazione del tracoma sono Ghana (giugno 2018), Gambia (aprile 2021), Togo (maggio 2022) e Malawi (settembre 2022). A livello globale, Benin e Mali si uniscono ad altri 15 Paesi che sono stati convalidati dall'Oms per aver eliminato il tracoma come problema di salute pubblica: si tratta di Cambogia, Cina, Gambia, Ghana, Iran, Laos, Malawi, Messico, Marocco, Myanmar, Nepal, Oman, Arabia Saudita, Togo e Vanuatu. (segue) (Com)