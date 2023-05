Africa: Oms si congratula con Benin e Mali per eliminazione tracoma come problema di salute pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia il Benin che il Mali hanno implementato la strategia Safe raccomandata dall'Oms per eliminare il tracoma con il supporto dell'agenzia e dei suoi partner. La strategia Safe prevede un intervento chirurgico per trattare le complicanze tardive del tracoma; antibiotici per eliminare l'infezione; pulizia del viso; e miglioramento ambientale, in particolare migliorando l'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, per ridurre la trasmissione. Attraverso l'International Trachoma Initiative, l'antibiotico azitromicina viene donato da Pfizer ai programmi di eliminazione che implementano la strategia Safe. Il Benin ha integrato gli interventi di eliminazione del tracoma con quelli attuati contro altre malattie tropicali trascurate (Ntd), sotto l'egida del Programma nazionale per le malattie trasmissibili. Il tracoma è il terzo Ntd ad essere eliminato in Benin, dopo la dracunculiasi (nel 2009) e la tripanosomiasi africana umana gambiense (nel 2021). Il Mali ha condotto indagini sull'impatto del tracoma e sulla sorveglianza e ha avviato interventi per raggiungere gli obiettivi di eliminazione, nonostante le sfide alla sicurezza nelle regioni settentrionali del paese e gli sconvolgimenti sociopolitici degli ultimi anni. Il tracoma è il primo Ntd ad essere eliminato in Mali, che quindi ora entra a far parte di un gruppo globale di 47 Paesi che hanno eliminato almeno un Ntd. Negli ultimi anni sono stati compiuti progressi significativi nella lotta contro il tracoma. Il numero di persone che necessitano di cure antibiotiche per il tracoma nella regione africana dell'Oms è diminuito di 84 milioni, da 189 milioni nel 2014 a 105 milioni a giugno 2022. (Com)