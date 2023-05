Italia-Svezia: Urso riceve la ministra per gli Affari europei Roswall

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato a Palazzo Piacentini la ministra per gli Affari europei della Svezia, Jessica Roswall, alla vigilia della riunione del Consiglio europeo per la competitività che si terrà lunedì 22 maggio a Bruxelles. Lo ha comunicato una nota stampa del ministero. I principali temi relativi alla politica industriale europea impegnata nella doppia sfida della transizione verde e digitale sono stati al centro dei colloqui. Su questo terreno è stata sottolineata l’urgenza di una risposta comune per raggiungere una piena autonomia strategica non solo in campo energetico. Il ministro Urso ha ribadito inoltre la necessità di accelerare sulle procedure in grado di favorire i settori produttivi strategici e difendere i principali asset nazionali. E' stato confermato anche il massimo degli sforzi a sostegno dell’Ucraina, per la quale si auspica un ingresso nella Ue nei tempi più brevi possibili. Urso si è infine complimentato per il lavoro svolto dalla presidenza svedese in una congiuntura particolarmente difficile, condividendo pienamente le priorità scelte dalla Svezia nella guida del semestre. (Res)