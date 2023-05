Credito: Doris (Assoreti), nessuna fuga come negli Usa in Italia, clientela banche diversa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche “che hanno avuto problemi non sono le classiche, ma banche con clientela come aziende e fondi di investimento”, per questo “non vedo la fuga dai conti com’è avvenuto negli Stati Uniti”. Lo ha detto Massimo Doris, Presidente Assoreti, rispondendo a margine dell’evento di apertura alla 13esima edizione del Salone del Risparmio, in corso oggi a Milano. Il fatto che la Svb (Silicon Valley Bank) non avesse “una clientela normale” era attestato dal “93 per cento dei conti della banca” con “una giacenza al di sopra dei 250 mila di dollari”. La fuoriuscita “improvvisa e violenta della liquidità ha messo la banca in crisi. Ma questo viene da: una base di clientela che non è quella retail e regole che le banche europee hanno molto più stringenti rispetto a queste regionali americane che tanto piccole non sono” ha concluso Doris. (Rem)