Scuola: Valditara, da Manzi solite polemiche divisive, su Giornata contro omofobia giudicherà domani

- Domani "17 maggio Giornata contro l'omofobia: solite polemiche divisive dell'onorevole Manzi. Aspetti il 17 maggio poi giudicherà". Lo scrive su Twitter Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito. La parlamentare del Partito democratico, Irene Manzi, aveva rimarcato come "al momento, il governo non" avesse "inviato alle scuole la circolare per la giornata nazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia che si celebra domani, 17 maggio. Il ministro Valditara - si era chiesta - intende disimpegnarsi nel lavoro svolto finora (anche dal ministro leghista Bussetti) per favorire una scuola aperta e inclusiva, che valorizzi le singole individualità e insegni la cultura del rispetto per prevenire e contrastare ogni forma di violenza o discriminazione?". (Rin)