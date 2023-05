Università: Richetti (Azione-Iv), da maggioranza gioco delle tre carte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ennesimo pasticcio della maggioranza: per evitare il rischio di inammissibilità per estraneità di materia, durante l'esame in commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera del decreto legge Pubblica amministrazione, prima ritirano l'emendamento che avrebbe sbloccato 660 milioni a sostegno degli studenti e contro il caro affitti, poi ci informano che lo ripresenteranno in un prossimo decreto omnibus, che conterrà norme su Inps, Inail, sugli Enti lirici ed altro ancora. Un gioco delle tre carte davvero mal riuscito scaricato sulla pelle di chi cerca soluzioni e trova invece approssimazione". Lo afferma Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera dei deputati. "Nel prossimo decreto Energia, anziché balbettii, proponiamo con un nostro ordine del giorno la piena attuazione del Family act, prevedendo detrazioni fiscali per le spese sostenute dalle famiglie relative al contratto di locazione delle abitazioni affittate per i propri figli iscritti a corsi universitari e ulteriori interventi volti a sostenere l'autonomia abitativa dei nostri giovani - continua il parlamentare in una nota -. Questo è fare politica rispondendo alle esigenze dei cittadini, il resto è improvvisazione mista a totale incapacità".(Com)