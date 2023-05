Speciale energia: Ucraina, delegato Cina all’Onu, sostegno a mediazione Agenzia internazionale energia atomica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continuerà a sostenere la direzione generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) affinché mantenga la comunicazione con Russia e Ucraina nel quadro della guerra, svolgendo un ruolo rilevante nel garantire la sicurezza degli impianti nucleari civili. Lo ha dichiarato il rappresentante permanente della Cina alle Nazioni Unite, Zhang Jun, durante una riunione del Consiglio di sicurezza. La comunità internazionale deve promuovere una soluzione politica alla guerra in Ucraina con il “massimo senso d’urgenza” e intraprendere azioni decisive per mitigare i costi umanitari del conflitto, ha aggiunto, ribadendo che la fine delle ostilità richiede uno sforzo concertato. (Cip)