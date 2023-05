Speciale energia: ministro Economia portoghese, Algeria partner stabile per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria è un partner strategico e affidabile per il Portogallo nel campo dell'energia, dal momento che circa l'82 per cento del fabbisogno energetico del Paese europeo proviene dal Paese nordafricano. Lo ha detto il ministro dell'Economia portoghese, Antonio Costa Silva, a margine della sua visita in Algeria e del suo incontro con il ministro dell'Industria e della produzione farmaceutica, Ali Aoun, secondo quanto riferito dal sito web d’informazione “Algerie Maintenant”. In questa occasione, il ministro portoghese ha evidenziato che “l’Algeria è una fonte affidabile per l’approvvigionamento energetico del Portogallo dal momento che i due Paesi lavorano per rafforzare la cooperazione”. Il ministro ha inoltre ribadito la volontà di espandere il partenariato tra i due Paesi. (Ala)