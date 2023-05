Speciale energia: in Vojvodina sarà il più grande parco eolico della Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segreteria provinciale per l'urbanistica e la tutela dell'ambiente della città di Novi Sad, nella regione della Vojvodina in Serbia, ha sottoposto a prima ispezione pubblica il piano urbanistico per la realizzazione del più grande parco eolico del Paese balcanico. Lo riporta il sito web d'informazione "eKapija". Il parco eolico (Vetrogon) sarà situato sul territorio dei comuni di Srbobrani Becej su un'area di circa 457 chilometri quadrati e sarà composto da 55-75 pali eolici, per una potenza totale di circa 450 megawatt. L'investitore, la società Cwp Global, ha sottolineato che l'impianto avrà un valore di 600 milioni di euro. La sua costruzione dovrebbe iniziare alla fine del 2025 ed entrare in funzione all'inizio del 2028. (Seb)