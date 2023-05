Speciale energia: Francia, ministra Transizione energetica, nucleare strumento di decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'energia nucleare è considerata come un importante strumento di decarbonizzazione. Lo ha detto all'emittente televisiva "BfmTv" la ministra della Transizione energetica francese, Agnes Pannier-Runacher, che presiede e Parigi il vertice dei 16 Paesi europei favorevoli al nucleare. Presente anche l'Italia, in qualità di Paese osservatore. "La Germania sceglie un'altra strada che è possibile ma è un peccato privarsi della filiera nucleare e siamo un Paese su due in Europa a pensare la stessa cosa", ha affermato al ministra. "Il nucleare non ha uno statuto di energia rinnovabile", ha detto Pannier-Runacher, sottolineando che il "problema" consiste nel "fare una differenza in termini di finanziamento e di sostegno". (Frp)