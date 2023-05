Speciale energia: Sefcovic, prima gara appalto per acquisto congiunto di gas è stata un successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima gara d'appalto per l'acquisto congiunto di gas fra gli Stati membri Ue "è stata un successo". A dirlo il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, in una conferenza stampa a Bruxelles. "Sono davvero lieto di annunciare la reazione positiva che abbiamo avuto dal mercato. Fornitori internazionali affidabili hanno risposto alla nostra domanda aggregata di circa 11,6 miliardi di metri cubi di gas con punte di fornitura per un volume totale di oltre 13,4 miliardi di metri cubi. E questo è un successo a dir poco straordinario. È la dimostrazione che possiamo sfruttare la forza di attrazione collettiva dell'Europa e lavorare insieme per riempire i depositi di gas per il prossimo inverno", ha dichiarato. "Voglio ringraziare i 25 fornitori che hanno presentato le loro offerte, superando anche la nostra domanda collettiva. Il nostro fornitore di servizi, Prisma, ha fatto coincidere le offerte più interessanti con le richieste dei clienti. Per essere precisi, è stato raggiunto un volume complessivo di 10,9 miliardi di metri cubi. Di questo volume, il Gnl rappresenta più del 20 per cento, mentre il restante 80 per cento è costituito da gasdotti", ha poi spiegato Sefcovic. (Beb)