Speciale energia: Spagna, Naturgy acquisirà da Ardian portafoglio di 12 parchi eolici e fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola acquisirà il portafoglio messo in vendita dal fondo francese Ardian in Spagna, che consiste in 422 megawatt (MW) di generazione eolica e altri 435 MW di fotovoltaico ibrido. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", i 12 parchi sono valutati circa 650 milioni. Spinta dal nuovo boom delle energie rinnovabili, Ardian ha incaricato le banche Santander e Bbva di guidare la vendita del suo portafoglio verde in Spagna.La transazione, che deve essere autorizzata dalla Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza (Cnmc) dovrebbe chiudersi nel luglio di quest'anno. Si tratterebbe di un importante passo avanti per il piano strategico di Naturgy, che mira a disporre di 1 gigawatt (GW) di energia rinnovabile entro il 2024. (Spm)