Speciale energia: Lombardia, Guidesi, da Regione altri tre milioni per efficienza energetica delle imprese

- Regione Lombardia continua a investire sull'efficienza energetica delle sue imprese. La Giunta, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha infatti stanziato ulteriori tre milioni di euro con questo scopo. Più risorse quindi per la "Misura investimenti per la ripresa: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane".Ai circa 30 milioni di euro già stanziati, si aggiungono infatti altri 2.900.860 euro; risorse utili a soddisfare tutti i progetti ritenuti ammissibili. "Questa misura - spiega Guidesi - aveva già previsto un ampliamento dei beneficiari e un aumento delle risorse. Abbiamo esteso lo strumento a tutte le micro, piccole e medie imprese manifatturiere, artigiane (e non) e messo a disposizione altri 8 milioni di euro. Con quest'ultimo aumento portiamo la donazione finanziaria a oltre 33 milioni riuscendo a premiare tutti i progetti: ben 771. È un sostegno concreto alla sostenibilità e competitività delle nostre imprese. Come Regione continuiamo a fare tutto il possibile per supportare il tessuto economico e produttivo lombardo consapevoli che il costo dell'energia rappresenta una delle voci più pesanti del bilancio delle aziende". (Com)