Amministrative: Ruotolo, partita aperta, Pd primo partito

- "La partita è più che mai aperta, non so se la luna di miele del Paese col governo sia già finita ma certamente la destra ha frenato". Lo ha detto Sandro Ruotolo, responsabile Informazione e Cultura nella segreteria del Partito democratico, nel corso del Filo diretto a Radio Immagina. "Penso a Brescia dove la destra è andata schierata con Meloni e Salvini e abbiamo vinto noi al primo turno con una sindaca, per la prima volta una donna alla guida della città. Ai ballottaggi su 13 capoluoghi 5 erano del centrosinistra e 8 del centrodestra, basta un 6 a 7 per avere una grande partita, ma in più c'è che in tutti i capoluoghi tranne Latina e Treviso il Partito democratico è il primo partito, quindi di certo non registriamo nessun effetto Meloni". (Rin)