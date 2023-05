Amministrative: Tenerini-Bertucci (FI), lieti per vittoria Corsini a Rio, isola d'Elba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo felici per la vittoria di Marco Corsini a Rio, isola d'Elba. Abbiamo creduto in lui e lo abbiamo sostenuto per il buon operato di questi anni, riconosciuto anche dall'elettorato. Ciò a riprova che i tentativi interni di sfiduciare una carica decisa e voluta dai cittadini non portano mai ai risultati sperati. Facciamo i nostri auguri di buon lavoro a Corsini ed a tutta la sua squadra, affinché possa portare a termine proficuamente quanto iniziato negli anni precedenti. Necessario impegno e concretezza, ora Corsini dimostri che Rio ha fatto la scelta giusta". Lo affermano, in una nota, Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia, e Adalberto Bertucci, coordinatore di FI dell'isola d'Elba. (Com)