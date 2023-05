Ambiente: Pichetto, impegno governo su economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impegno del governo sull’economia circolare è completo. Lo ha sottolineato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel suo intervento in occasione della quinta “Conferenza nazionale sull’economia circolare”. Ci sarà un impegno forte del governo nell’accompagnamento” su tutto ciò che è nuovo in un “Paese che cambia”. In questo senso “gli atti del governo saranno utili e arriveranno subito”, ha aggiunto ricordando che il complesso dell’economia circolare “non può arrivare solo con una scelta legislativa” ma serve “una compartecipazione dei soggetti consumatori”. Di certo se parliamo di economia circolare “gli italiani sono i migliori, perché abbiamo fatto passi importanti e perché abbiamo esperienze e professionalità che possono dettare il percorso”, ha concluso. (Rin)