Russia: campione europeo di scacchi Sarana gareggerà per la Serbia

- Il campione d'Europa di scacchi e uno dei migliori giocatori della Russia, Aleksej Sarana, ha deciso di non giocare più per il suo Paese e di gareggiare d'ora in poi sotto la bandiera della Serbia. Lo ha confermato la Federazione scacchistica serba. Il governo di Belgrado ha concesso al 23enne moscovita il passaporto serbo. Insieme a lui, un altro scacchista russo rappresenterà in futuro la Serbia, Aleksandr Predke, che ha fatto la stessa scelta. In una recente intervista, Sarana ha spiegato di aver preso questa decisione a causa dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina. "Amo molto la Russia, ma odio tutte le cose politiche. Ciò che il nostro governo sta facendo ora è assolutamente disgustoso. Non posso accettarlo, ma non posso farci niente. Non ho simpatia per questa guerra, tutte le ragioni sono assolutamente terribili", ha detto Sarana. (Seb)