Lombardia: Beduschi, da Regione due milioni per agricoltura di montagna

- Regione Lombardia stanzia due milioni di euro per assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende zootecniche di montagna. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, di concerto con l'assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori. "La permanenza in montagna di attività agricole sostenibili - commenta Beduschi - è una condizione essenziale per contrastare lo spopolamento di questi territori. Potenziamento e ammodernamento delle strutture zootecniche risultano fondamentali per sostenere sistemi produttivi competitivi e multifunzionali". Sono beneficiari della misura, attivata con procedura di evidenza pubblica con graduatoria, i soggetti pubblici proprietari di terreni agricoli o di fabbricati e strutture, in considerazione che le strutture zootecniche nelle aree di media ed alta montagna sono prevalentemente di proprietà pubblica. Saranno finanziati, con un contributo massimo di 200 mila euro, interventi per un valore compreso tra 50 mila e 500 mila euro. (segue) (Com)