Lombardia: Beduschi, da Regione due milioni per agricoltura di montagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bando che regolerà la presentazione delle domande - prosegue Beduschi - sarà pubblicato entro giugno. L'obiettivo è erogare i primi contributi nel corso di quest'anno. Le risorse potranno essere utilizzate per promuovere interventi di costruzione, ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria di strutture, impianti e attrezzature". "Anche attraverso queste risorse - spiega l'assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori - continua l'azione politica a sostegno delle malghe e degli alpeggi delle nostre montagne. Abbiamo sempre ritenuto che queste attività siano fondamentali per la produzione di prodotti di eccellenza. Il presidio degli alpeggiatori concorre a mantenere e monitorare il patrimonio dei territori montani". "Questa misura - conclude Sertori - va ad aggiungersi a quelle messe in campo anche dal mio assessorato, che mirano a migliorare la produttività e lo sviluppo delle strutture e degli impianti per allevamenti zootecnici. Puntano, inoltre, a recuperare il patrimonio edilizio storico montano e ad aumentarne l'efficienza energetica". (Com)