Amministrative: Rampelli (Fd'I), centrodestra in salute, Pd in confusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Facendo un'azione politicamente scorretta - perché non si può legare il voto amministrativo al dato politico, soprattutto da quando è stata introdotta l'elezione diretta dei sindaci - si può dire che questo voto promuove il centrodestra, incoraggia l'azione di governo ed evidenzia la difficoltà del centrosinistra con la segreteria Schlein a superare la sua crisi storica". Lo ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia intervenendo a "Omnibus" su la7. "Oggi c'è un oggettivo successo del centrodestra. Su sei città capoluogo 4 sono andate al centrodestra e 2 al centrosinistra. Una sola ha cambiato verso ed è Latina che dal centrosinistra passa al centrodestra con il risultato clamoroso del 70 per cento e con una candidata sindaco di Fd'I. A Brindisi si va al ballottaggio con il centrodestra in vantaggio. In Toscana, Regione amministrata da un governatore di sinistra, il dato è positivo visto che a Massa il sindaco uscente sostenuto da Forza Italia e Lega e quello di Fd'I, arrivato terzo, sommati vanno oltre il 50 per cento. A fronte di una luna di miele confermata tra Giorgia Meloni e gli italiani ce ne sta una che non scocca con la nuova leader del Pd, per non parlare del M5s che non supera il 5 per cento e prima vantava amministrazioni illustri come quelle di Parma, Torino e Roma", ha aggiunto.(Rin)