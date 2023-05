Carceri: Rampelli (Fd'I), piene di detenuti stranieri, Ue blocchi flussi migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se, come sostiene il ministro, bisogna superare 'il carcerocentrismo' perché il carcere dev'essere considerato l'estrema ratio, e fermo restando che siamo per la certezza della pena, è altrettanto vero che gli istituti italiani sono pieni di detenuti stranieri. L'Unione europea che commina un'infrazione per il sovraffollamento dovrebbe preoccuparsi prima di bloccare i flussi migratori che lo determinano al 35 per cento". Lo ha detto il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia intervenendo a "Omnibus" su la7 in merito alla riforma della giustizia annunciata ieri dal ministro Carlo Nordio. (Rin)