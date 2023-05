Difesa: navi da guerra cinesi tornano nel Pacifico occidentale per esercitazioni a fuoco vivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due navi della Marina militare cinese hanno recentemente condotto una nuova serie di esercitazioni a fuoco vivo al largo del Pacifico occidentale. Lo riferisce oggi il comando del Teatro meridionale dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) in una nota, precisando che alle manovre hanno partecipato il cacciatorpediniere Dalian e la fregata Huangshan. L'addestramento in acque "sconosciute e complesse" è stato definito dai militari "di grande importanza per testare i limiti delle attrezzature e l'applicazione pratica della nuova strategia di guerra" delle forze armate. Il nuovo ciclo di esercitazioni segue il rientro nel porto di Hainan all'inizio del mese del gruppo d'attacco della portaerei Shandong, dopo circa 30 giorni di navigazione intorno a Taiwan e nelle acque del Pacifico occidentale. (segue) (Cip)