Rai: Rampelli (Fd'I), Fazio bravo e fazioso, tweet Salvini? Simpatico

- Fabio "Fazio è un grande professionista e mi è piaciuto come ha reagito, senza un vittimismo che sarebbe stato davvero inopportuno. Del resto si può essere bravi e faziosi. Bravo e fazioso, appunto". Lo ha detto il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia intervenendo a "Omnibus" su la7. Il tweet di Salvini "a me è sembrato simpatico. Non dobbiamo drammatizzare sempre tutto, è stata una battuta di spirito", ha commentato per poi concludere: "La Rai è una grande azienda pubblica il cui Cda è deciso dalla politica. Ha ora un Ad, Roberto Sergio e un direttore generale, Giampaolo Rossi, di grandissimo valore che sapranno riformare la Rai e valorizzare le professionalità interne". (Rin)