Imprese: Valentini, servono linee guida condivise a livello internazionale per orientare lo sviluppo delle nuove tecnologie (2)

- Per quanto riguarda le prospettive, per Valentini "l'utilizzo di questi strumenti rappresenta una leva determinante per lo sviluppo delle nostre imprese, servono anche per tutelare il Made in Italy e le filiere dai fenomeni di contraffazione, per ottimizzare i processi, rafforzare il controllo di qualità, ottimizzare la logistica e la sostenibilità energetica". Per questo lo Stato "deve assumere un ruolo proattivo nel permettere un'adozione di queste tecnologie senza contraccolpi". A questo proposito, il Mimit "ha creato un articolato sistema di misure che va ancora semplificato e specificato ma che prevede incentivi volti proprio a promuovere il trasferimento tecnologico. Abbiamo creato una rete di centri di trasferimento tecnologico con uno stanziamento di 350 milioni di euro del Pnrr. Si tratta di 8 Competence center, a cui affiancheremo 13 European digital innovation hubs e 24 poli europei di innovazione digitali. Questa rete permetterà alle imprese, soprattutto alle piccole e medie, di accedere a tecnologie innovative e a competenze digitali avanzate. In questa ottica rientra anche il piano Transizione 4.0, che attraverso una serie di crediti di imposta favorisce l'acquisto di beni materiali e immateriali oltre all'attività di ricerca e sviluppo e innovazione. Fino ad adesso ne hanno usufruito 150 mila imprese e auspichiamo che siano ancora di più quelle che potranno farlo in futuro. Un altro programma prevede un avvicinamento maggiore al territorio attraverso l'istituzione delle Case delle tecnologie emergenti: vogliamo coniugare le competenze scientifiche delle Università, centri di ricerca e le esigenze del tessuto imprenditoriale". (Rin)