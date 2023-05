Università: Silvestri (M5s), su caro affitti da governo clamorosa retromarcia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni "è riuscito a fare l'impensabile e a collezionare un'altra clamorosa figuraccia. Dopo i roboanti annunci sui 660 milioni da destinare al caro affitti, è arrivato un nuovo dietrofront e in commissione l'esecutivo ha ritirato il suo emendamento" al decreto sulla Pubblica amministrazione "con il quale dare supporto agli studenti costretti a pagare costi esorbitanti per un letto. Tra l'altro, a rendere il tutto ancor più ridicolo, c'è che quello del governo Meloni era un vero e proprio bluff visto che quelle annunciate e poi ritirate, non erano nuove risorse, ma quelle già previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Purtroppo il governo sceglie di vivere di sola retorica, ma al Paese serve la sostanza". Lo afferma, in una nota, Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera.(Com)