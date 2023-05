Iv: Renzi, benvenute Giulia Pigoni e Naike Gruppioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa conferenza stampa nasce per tanti motivi ma il principale è quello di dare il benvenuto a due donne che hanno una competenza da offrire alla politica italiana". Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante una conferenza a Roma durante la quale sono state presentate due nuove esponenti passate da Azione: la consigliera regionale in Emilia-Romagna Giulia Pigoni, e la deputata Naike Gruppioni. "Italia Viva ha lanciato un percorso congressuale che partirà da Napoli - ha aggiunto Renzi -. Io penso che ci sia uno spazio politico enorme per chi non è sovranista o populista. Noi offriamo una casa a tutti quelli che credono che non bisogna arrendersi al melonismo. Il mio è un appello ad evitare di perdere tempo, c'è uno spazio politico ampio", ha concluso. (Rin)