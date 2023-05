Sardegna: 9 milioni di euro da Regione per istanze mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via “l’avviso per la riapertura annuale delle istanze per il trattamento di mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa. Annualità 2023”. Ad annunciarlo l’assessore del Lavoro, Ada Lai, che ha espresso soddisfazione per un provvedimento tanto atteso a sostegno del reddito dei lavoratori, infatti solo recentemente è stato pubblicato il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse alle regioni. "Ringraziamo la ministra Calderone - ha affermato Lai - che è riuscita a sbloccare i fondi per un intervento importante, rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori in mobilità delle aree di crisi industriale riconosciute come complesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, per i poli industriali di Portovesme e Porto Torres". (segue) (Rsc)