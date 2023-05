Sardegna: 9 milioni di euro da Regione per istanze mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta - spiega l’assessore del Lavoro - di territori particolarmente colpiti dalla recessione con perdite occupazionali di rilevanza nazionale con un impatto significativo sulla politica industriale, problematiche che non si possono risanare con risorse e strumenti di sola competenza regionale. Territori con forti criticità economiche con un alto indice di fragilità e vulnerabilità sociale. La dotazione finanziaria dell’Avviso - conclude l’esponente dell’esecutivo Solinas - è di oltre 9 milioni di euro per il riconoscimento e la copertura dei trattamenti di CIGS e mobilità in deroga per il 2023”. I lavoratori, o tramite delega anche le organizzazioni sindacali, potranno presentare le richieste di prima concessione e proroga per il trattamento di mobilità in deroga per l’annualità 2023, a partire dalle ore 10 del 22 maggio 2023 ed entro e non oltre le ore 23:59 del 12 giugno 2023. Le istanze potranno essere inviate esclusivamente attraverso i servizi on line del SIL Sardegna, mediante il portale www.sardegnalavoro.it. (Rsc)