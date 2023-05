Amministrative: Gasparri (FI), giornali faziosi stravolgono risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Anche oggi su alcuni giornali di sinistra si leggono titoli imbarazzanti. Il centrodestra, come dimostrano i risultati elettorali, si è affermato ancora una volta anche alle elezioni amministrative con un ottimo risultato. Forse qualche giornalista fazioso continua a non voler vedere la realtà dei fatti e vivere in un modo dai colori ben diversi. Insomma cronache fantasiose di chi non accetta l'amara sconfitta, mentre il centrodestra continua ad affermarsi, dopo le politiche e le regionali, anche nei Comuni. Al ballottaggio potremmo poi completare un risultato molto positivo. La sinistra prenda atto che anche cambiando segretario il risultato non cambia. Intanto noi andiamo avanti uniti e coesi per poterci affermare anche alla seconda tornata elettorale estendendo il buongoverno nazionale a quello territoriale". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. (Rin)