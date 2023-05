Iv: Gruppioni, grazie per accoglienza, nessuno scippo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Volevo ringraziare Italia Viva per l'accoglienza che mi ha riservato". Lo ha detto la deputata Naike Gruppioni, appena passata a Italia Viva, in conferenza stampa a Roma. "Da imprenditrice ho deciso di inserirmi in politica e entrare nel progetto del terzo polo. Per la prima volta sono riuscita a vedere un progetto politico che si interessi davvero ai diritti dei cittadini - ha aggiunto Gruppioni -. Ho deciso di espormi e cercare di lavorare con chi sostiene e porta avanti questo progetto", ha spiegato. "Ora dicono che mi abbiano scippata, in realtà non mi sono mai mossa. Per costruire un progetto riformista mi devo sentire a casa", ha concluso. (Rin)